Миколаївщина: поліція виявила теплиці з елітною коноплею на 11 млн гривень

18:01 18 серпня Киев, Украина

Поліція блокувала незаконну діяльність конопляного "агронома" з села Каталіно на Миколаївщині, який облаштував теплиці для вирощування нарковмісних рослин.

Про це повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції в Миколаївській області.





У раніше судимого за розбій 46-річного зловмисника під час обшуку виявили на приватній території два спеціально обладнаних парники. В одному господар висушував наркорослини елітного сорту, у другому знаходилися вже залишки зібраного наркоурожая.

Готовий до вживання канабіс загальною вагою близько 58 кілограмів і 410 залишків рослин конопель поліціянти вилучили і направили на експертизу. Вартість вилученого за цінами «чорного ринку» становить близько 11 мільйонів гривень.

Наразі триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 310 («Посів або вирощування снодійного маку чи конопель»), і за частиною 2 статті 309 («Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів») Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкціями вказаних статей - до семи років ув'язнення.

Зараз поліція встановлює можливі канали збуту канабісу фігурантом, а також коло осіб, причетних до незаконного культивування наркорослин, ймовірних замовників і клієнтів.

За результатами проведених слідчих дій та експертиз можлива додаткова кваліфікація за статтею 307 КК, тобто збут наркотичних засобів.



Слідчі заходи проводили співробітники Управління по боротьбі з наркозлочинністю в Миколаївській області ДБН НПУ спільно зі слідчими і оперативниками відділення поліції № 7 Миколаївського районного управління, а також співробітниками прикордонної служби «Одеса». Процесуальне керівництво - Миколаївська окружна прокуратура.