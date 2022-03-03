Миколаївщина: поліція виявила теплиці з елітною коноплею

19:40 03 червень Київ, Україна

Поліціянти вилучили у трьох жителів Вознесенського району Миколаївської області більше ніж 280 кущів конопель елітного сорту та приладдя для її вирощування.



Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в Миколаївській області.



"2 червня оперативники Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області ДСР НПУ, слідчі Слідчого управління при силовій підтримці роти поліції особливого призначення і під процесуальним керівництвом обласної прокуратури провели санкціоновані обшуки за місцями проживання трьох раніше судимих жителів району віком від 28-и до 45-и років, які на території своїх домоволодінь обладнали теплиці для вирощування конопель", - йдеться в повідомленні.



Під час слідчих дій в теплицях і за місцями проживання фігурантів правоохоронці вилучили 287 кущів конопель елітного сорту (більшість метром заввишки), лампи, сушки, засоби для прискорення росту тощо.

В загальному підрахунку вартість вилучених наркотичних речовин та приладдя для їхнього вирощування за цінами чорного ринку становить понад 300 тисяч гривень.



Триває розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за частиною 2 статті 310 («Посів або вирощування снодійного маку чи конопель») Кримінального кодексу України.



Вирішується питання про повідомлення фігурантам про підозру і обрання запобіжного заходу. За вчинене їм загрожує до семи років ув'язнення з конфіскацією майна.