Миколаївщина під ворожим вогнем

11:44 04 листопада Київ, Україна

У ніч проти 4 листопада російські терористи вдарили по Миколаєву із ЗРК С-300. Окупанти потрапили до складських приміщень у Корабельному районі міста, внаслідок чого вони спалахнули.



Про це 4 листопада повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області.



На місце прибули пожежники. О 01:37 пожежу ліквідували на площі 200 кв.. метрів.



Від вогню врятовано 10 автомобілів, розташованих поряд зі складами. Три транспортні засоби, які знаходилися у приміщенні, згоріли, ще 10 поряд розташованих – пошкоджено.



Інформація про жертв та постраждалих не надходила.