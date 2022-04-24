Миколаївщина: чотири автомобілі потрапили в ДТП

20:21 25 листопада Київ, Україна

У середу, 25 листопада, на трасі біля Миколаєва через фуру, яка виїхала на «зустрічку», зіткнулися чотири автомобілі.

Не доїжджаючи кілька кілометрів до села Шевченкове, водій сідельного тягача International не впорався з керуванням, автомобіль різко змінив траєкторію руху і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом Ford Transit. Від отриманого удару Ford розвернуло, і він також виїхав на зустрічну смугу руху, де в нього в'їхали спочатку Chery, а потім Peugeot, які їхали в напрямку Херсона.

В результаті ДТП постраждав водій мікроавтобуса Ford. З діагнозом черепно-мозкова травма, рубана рана голови він доставлений в лікарню.

Внаслідок аварії виявилася зайнята смуга руху до Херсона.

У відділі комунікації Нацполіції в Миколаївської області повідомили, що попередньо подію кваліфіковано за ознаками частини 1 статті 286 Кримінального Кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».