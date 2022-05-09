Миколаїв: жінка холоднокровно вбила хвору матір

21:47 07 грудня Київ, Україна

Поліція Миколаєва затримала 38-річну жінку за підозрою у вбивстві власної матері, зловмисниці загрожує 15 років в'язниці.
 
Повідомлення про смерть 56-річної мешканки Заводського району в поліцію надійшло від дочки померлої пізно увечері 3 грудня. На місці події працювала слідчо-оперативна група та судово-медичний експерт. Також, щоб засвідчити факт смерті матері, господиня квартири викликала «швидку».

Проведеним попереднім оглядом тіла експерт виявив тілесні ушкодження в області обличчя і тулуба.

Для встановлення причини смерті труп жінки було направлено на проведення судово-медичної експертизи, за результатами якої стало відомо, що пенсіонерка померла внаслідок механічної асфіксії.

Провівши низку слідчих заходів, поліціянти встановили, що до смерті пенсіонерки причетна її 38-річна дочка.

Як з'ясувалося, мати через хворобу тривалий час потребувала догляду, і, за словами дочки, часто провокувала конфліктні ситуації. У розпал останньої сварки дочка завдала матері тілесних ушкоджень, а потім задушила.

Через деякий час зловмисниця приховала сліди бійки і викликала швидку і поліцію, повідомивши про нібито природну смерть пенсіонерки.

Слідчі Заводського відділу поліції за погодженням з Миколаївською місцевою прокуратурою №1 повідомили жінці про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України («Умисне вбивство»).

Суд задовольнив клопотання слідчого і обрав для підозрюваної запобіжний захід - 60 діб арешту без права внесення застави. Зараз слідство триває. За вбивство власної матері, згідно з санкцією інкримінованої статті, зловмисниці загрожує до 15 років ув'язнення.