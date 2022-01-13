Миколаїв: за вбивство затриманий 17-річний юнак

19:03 29 квітень Київ, Україна

17-річному жителю Миколаєва загрожує 15 років позбавлення волі за організацію і вчинення вбивства.





У ході спецоперації поліціянти при силовій підтримці бійців



Поліціянти встановили особу зловмисника і його місцеперебування. Ним виявився 17-річний житель мікрорайону Варварівка. Також відомо, що затриманий є підсудним за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень перехожому в Миколаєві, і йому був обраний запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою.



Після вбивства зловмисник зник на автомобілі, а пістолет викинув в річку. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївській області.У ході спецоперації поліціянти при силовій підтримці бійців КОРД затримали місцевого жителя, причетного до вбивства миколаївця, яке відбулося 15 квітня у дворі багатоповерхівок по вулиці Декабристів. Тоді 38-річний потерпілий отримав кілька вогнепальних поранень, від яких загинув.Поліціянти встановили особу зловмисника і його місцеперебування. Ним виявився 17-річний житель мікрорайону Варварівка. Також відомо, що затриманий є підсудним за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень перехожому в Миколаєві, і йому був обраний запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою.Після вбивства зловмисник зник на автомобілі, а пістолет викинув в річку.

"Одна з версій вбивства - це помста потерпілому за події 2006 року. Тоді загиблий позбавив життя дядька підозрюваного, за що відбував покарання у вигляді позбавлення волі", - розповів полковник поліції Сергій Шайхет.

Слідчі вручили зловмисникові повідомлення про підозру у вчиненні умисного вбивства. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'ятнадцяти років.