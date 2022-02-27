Миколаїв: в результаті аварії перекинувся автомобіль

20:01 07 жовтень Київ, Україна

У центрі Миколаєва сталася аварія за участю п'яного водія, біля парку Народний сад сталося зіткнення двох автомобілів, в результаті чого один з них перекинувся.



За попередньою інформацією, водій автомобіля ВАЗ-2115 їхав вулицею Потьомкінською в бік парку, виїхав на зустрічну смугу і в'їхав в припаркований автомобіль Audi 100, в результаті чого сам же і перекинувся.



На цей момент водієві ВАЗ надають медичну допомогу, від госпіталізації він відмовився. Крім того, він має явні ознаки алкогольного сп'яніння. У зв'язку з цим чоловіка відвезуть на огляд.



Автомобіль знаходиться на трамвайній колії, тому проїзд електротранспорту на ділянці тимчасово неможливий.



