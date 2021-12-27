Миколаїв: представників «ОТЗЖ» закидали яйцями

15:10 17 серпень Київ, Україна

У Миколаївській обласній раді, під час брифінгу, який був присвячений виборам на підконтрольній Україні території Донбасу, праворадикали закидали яйцями представників «ОТЗЖ»



Після виступу представників «Опозиційна платформа - За життя»., Вийшов один з праворадикалів з заявою про те, що ініціатива партії, яка виступає проти скасування виборів на Донбасі, є проросійською. Він нагадав про Нелі Штепі, після чого заявив, що «ОТЗЖ» - це антиукраїнський елемент.

"Ви і ваша Неля Штепа - ви просто антиукраїнські елементи, ми вважаємо, що такі люди взагалі не мають права представляти як або влада. Я не розумію, як взагалі це може бути ", - сказав один з виступаючих.

Депутат Миколаївської міськради Олег Солтис, що стоїть в цей час за трибуною, відповів, що партія виступає за вибори на всій території України, тому що місцеве самоврядування має бути в кожній області.

"Тут за фактом йде питання, що не можна узурпувати владу і конкретно, коли їм вигідно, проводити вибори президентські, коли їм вигідно, проводити вибори парламентські, а коли їм невигідно, місцеві вибори блокувати. Органи місцевого самоврядування повинні бути на всій території України ", - сказав Солтис.

У той час, як депутат говорив, що виступає кілька разів давав команду своїм соратникам, які вже оточили політиків і журналістів. Це побачив Максим Невінчаний, який практично перервав Солтиса і подякував всім присутнім. Відразу після цих слів в нього і в тих, хто стояв поруч, полетіли курячі яйця.