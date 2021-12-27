Миколаїв: представників «ОТЗЖ» закидали яйцями

У Миколаївській обласній раді, під час брифінгу, який був присвячений виборам на підконтрольній Україні території Донбасу, праворадикали закидали яйцями представників «ОТЗЖ»
Після виступу представників «Опозиційна платформа - За життя»., Вийшов один з праворадикалів з заявою про те, що ініціатива партії, яка виступає проти скасування виборів на Донбасі, є проросійською. Він нагадав про Нелі Штепі, після чого заявив, що «ОТЗЖ» - це антиукраїнський елемент.
Депутат Миколаївської міськради Олег Солтис, що стоїть в цей час за трибуною, відповів, що партія виступає за вибори на всій території України, тому що місцеве самоврядування має бути в кожній області.
У той час, як депутат говорив, що виступає кілька разів давав команду своїм соратникам, які вже оточили політиків і журналістів. Це побачив Максим Невінчаний, який практично перервав Солтиса і подякував всім присутнім. Відразу після цих слів в нього і в тих, хто стояв поруч, полетіли курячі яйця.
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