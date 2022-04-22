Миколаїв: недомовка двох перехожих закінчилася стріляниною

Поранення живота і обличчя отримав чоловік, який вступив в словесну суперечку з перехожим на вулиці. Інцидент стався 20 липня в Миколаєві, близько одинадцятої години вечора.
Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївській області.
"20 липня близько 23:00 в Миколаївське районне управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що в реанімаційне відділення доставлено чоловіка з вогнепальними пораненнями обличчя та живота", - йдеться в повідомленні.
Виявилося, що потерпілий на одній з вулиць міста посварився з перехожим, який дістав пістолет і відкрив стрілянину.
"Заявник намагався сховатися за стовпом, невідомий продовжив стрілянину і кілька разів влучив у потерпілого. Поранений чоловік, дочекавшись моменту, зміг відібрати пістолет у зловмисника, після чого той втік", - додали в пресслужбі.
Зброю, попередньо травматичної дії, було вилучено та направлено на експертизу. Постраждалого доправили до лікарні.
Стрільцем виявився 34-річний місцевий житель. На наступний день його затримали.
Відкрито кримінальне провадження (Замах на умисне вбивство). Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.
"20 липня близько 23:00 в Миколаївське районне управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що в реанімаційне відділення доставлено чоловіка з вогнепальними пораненнями обличчя та живота", - йдеться в повідомленні.
Виявилося, що потерпілий на одній з вулиць міста посварився з перехожим, який дістав пістолет і відкрив стрілянину.
"Заявник намагався сховатися за стовпом, невідомий продовжив стрілянину і кілька разів влучив у потерпілого. Поранений чоловік, дочекавшись моменту, зміг відібрати пістолет у зловмисника, після чого той втік", - додали в пресслужбі.
Зброю, попередньо травматичної дії, було вилучено та направлено на експертизу. Постраждалого доправили до лікарні.
Стрільцем виявився 34-річний місцевий житель. На наступний день його затримали.
Відкрито кримінальне провадження (Замах на умисне вбивство). Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.
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