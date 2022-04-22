Миколаїв: недомовка двох перехожих закінчилася стріляниною

18:09 22 липня Київ, Україна

Поранення живота і обличчя отримав чоловік, який вступив в словесну суперечку з перехожим на вулиці. Інцидент стався 20 липня в Миколаєві, близько одинадцятої години вечора.

Про це повідомляє пресслужба поліції Миколаївській області.



"20 липня близько 23:00 в Миколаївське районне управління поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що в реанімаційне відділення доставлено чоловіка з вогнепальними пораненнями обличчя та живота", - йдеться в повідомленні.



Виявилося, що потерпілий на одній з вулиць міста посварився з перехожим, який дістав пістолет і відкрив стрілянину.



"Заявник намагався сховатися за стовпом, невідомий продовжив стрілянину і кілька разів влучив у потерпілого. Поранений чоловік, дочекавшись моменту, зміг відібрати пістолет у зловмисника, після чого той втік", - додали в пресслужбі.



Зброю, попередньо травматичної дії, було вилучено та направлено на експертизу. Постраждалого доправили до лікарні.



Стрільцем виявився 34-річний місцевий житель. На наступний день його затримали.



Відкрито кримінальне провадження (Замах на умисне вбивство). Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.