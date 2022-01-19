Миколаїв: чоловік помер під час затримання поліцією

За хуліганську поведінку поліція міста Миколаєва затримала чоловіка, йому стало погано й він помер до приїзду швидкої допомоги.
Про це повідомило регіональне управління Нацполіції у четвер, 3 вересня.
На вулиці 1-ій Інгульській в Центральному районі Миколаєва невідомий здійснював хуліганські дії - жбурляв у перехожих цеглою.
На місце події прибула поліція охорони, тоді чоловік почав чинити опір, і щоб заспокоїти хулігана, йому надягли кайданки.
Діям співробітників буде дана правова оцінка.
Тіло чоловіка буде направлено на проведення експертизи, яка встановить, чи перебував померлий під дією будь-яких препаратів, і що стало причиною смерті. У разі виявлення неправомірних дій, розслідування буде проводити Державне бюро розслідувань.
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