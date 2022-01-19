Миколаїв: чоловік помер під час затримання поліцією

16:29 04 вересень Київ, Україна

За хуліганську поведінку поліція міста Миколаєва затримала чоловіка, йому стало погано й він помер до приїзду швидкої допомоги.

Про це повідомило регіональне управління Нацполіції у четвер, 3 вересня.



На вулиці 1-ій Інгульській в Центральному районі Миколаєва невідомий здійснював хуліганські дії - жбурляв у перехожих цеглою.



На місце події прибула поліція охорони, тоді чоловік почав чинити опір, і щоб заспокоїти хулігана, йому надягли кайданки.

"Чоловікові стало зле, через що працівники поліції охорони зняли кайданки та почали надавати допомогу та викликали швидку. Однак, на жаль, медики, які прибули на місце події, лише зафіксували смерть 29-річного чоловіка", - йдеться в повідомленні.

Діям співробітників буде дана правова оцінка.



Тіло чоловіка буде направлено на проведення експертизи, яка встановить, чи перебував померлий під дією будь-яких препаратів, і що стало причиною смерті. У разі виявлення неправомірних дій, розслідування буде проводити Державне бюро розслідувань.