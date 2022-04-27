Миколаїв: двох чоловіків привалило землею і бетонною плитою

16:30 27 листопада Київ, Україна

Чотири одиниці техніки та 16 осіб від ДСНС були залучені до порятунку двох чоловіків, яких привалило землею і бетонною плитою.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в Миколаївській області.

"27 листопада о 10:35 до Служби порятунку надійшло повідомлення, що на вул. В'ячеслава Чорновола міста Миколаєва, під час проведення земляних робіт, двох чоловіків в траншеї привалило землею і бетонною плитою", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що рятувальники за допомогою шанцевого інструменту чоловіка 2002 р.н. звільнили з пастки і передали працівникам швидкої медичної допомоги. З попереднім діагнозом забій грудної клітки і нижніх кінцівок потерпілого госпіталізували.





Додається, що другого постраждалого, юнака 2003 року народження, через велику щільність глини, якою йому затисло ноги, вдалося звільнити о 13:30.

Обставини події з'ясовують правоохоронні органи.