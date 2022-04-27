Миколаїв: двох чоловіків привалило землею і бетонною плитою

Чотири одиниці техніки та 16 осіб від ДСНС були залучені до порятунку двох чоловіків, яких привалило землею і бетонною плитою.
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України в Миколаївській області.
Відзначається, що рятувальники за допомогою шанцевого інструменту чоловіка 2002 р.н. звільнили з пастки і передали працівникам швидкої медичної допомоги. З попереднім діагнозом забій грудної клітки і нижніх кінцівок потерпілого госпіталізували.
Додається, що другого постраждалого, юнака 2003 року народження, через велику щільність глини, якою йому затисло ноги, вдалося звільнити о 13:30.
Обставини події з'ясовують правоохоронні органи.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі