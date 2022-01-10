Миколаїв: дівчина посварилася з мамою і завдала собі ножове поранення в живіт

15-річна дівчина під час скандалу з матір'ю схопила ніж і завдала собі поранення в область живота, інцидент стався в Інгульському районі міста Миколаєва.



Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіціі в Миколаївській області.



Близько 23:00 по спецлінії 102 надійшло повідомлення від медиків про госпіталізацію в хірургічне відділення 15-річної дівчини з проникаючим ножовим пораненням живота.



Поліцейські опитали батьків дівчини і вилучили з місця події кухонний ніж, яким під час сварки з матір'ю неповнолітня сама заподіяла собі поранення.



Встановлено, що родина дівчини не перебуває на обліку, як та, яка потребує соціальному супроводі, а за місцем проживання характеризується позитивно.



За даним фактом слідчі почали кримінальне провадження за статтею 166 Кримінального кодексу України ( «Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки»). Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.



слідство триває. Поліцейські встановлюють всі обставини події, зокрема, причини та обставини, які передували настанню тяжких наслідків.