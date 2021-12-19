Миколаїв: 38-річного чоловіка розстріляли під під'їздом

Кількома пострілами в спину біля власного під'їзду був убитий 38-річний житель Миколаєва. Убитий раніше притягувався за торгівлю наркотиками.
Про подію повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.
Убитим виявився 38-річний місцевий житель, у якого невідомий стріляв з вогнепальної зброї кілька разів.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК Умисне вбивство.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК Умисне вбивство.
Випадкові свідки повідомляють, що чоловік приїхав на автомобілі і припаркував його біля під'їзду. Мабуть, він побачив вбивцю, оскільки почав бігти. Однак невідомий наздогнав свою жертву і почав стріляти йому в спину.
Відзначається, що загиблий не працював. Він місяць тому вийшов з СІЗО і перебував під цілодобовим арештом. Чоловік фігурував у кримінальній справі про наркомережу. За даними правоохоронців, він з подільниками виготовляв і продавав амфетамін. Можливо, вбивство було замовним.
Відзначається, що загиблий не працював. Він місяць тому вийшов з СІЗО і перебував під цілодобовим арештом. Чоловік фігурував у кримінальній справі про наркомережу. За даними правоохоронців, він з подільниками виготовляв і продавав амфетамін. Можливо, вбивство було замовним.
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