Миколаїв: 38-річного чоловіка розстріляли під під'їздом

15:03 16 квітень Київ, Україна

Кількома пострілами в спину біля власного під'їзду був убитий 38-річний житель Миколаєва. Убитий раніше притягувався за торгівлю наркотиками.

Про подію повідомляє пресслужба поліції Миколаївської області.

"15 квітня о 23:45 в поліцію надійшло повідомлення про те, що в Миколаєві у дворі будинку по вулиці Декабристів невідомий стріляв у чоловіка і втік на автомобілі", - йдеться в повідомленні.

Убитим виявився 38-річний місцевий житель, у якого невідомий стріляв з вогнепальної зброї кілька разів.



Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК Умисне вбивство.

"Встановлюються всі обставини події та вживаються заходи щодо розшуку та затримання причетних до скоєння злочину осіб", - відзначили в поліції.

Випадкові свідки повідомляють, що чоловік приїхав на автомобілі і припаркував його біля під'їзду. Мабуть, він побачив вбивцю, оскільки почав бігти. Однак невідомий наздогнав свою жертву і почав стріляти йому в спину.



Відзначається, що загиблий не працював. Він місяць тому вийшов з СІЗО і перебував під цілодобовим арештом. Чоловік фігурував у кримінальній справі про наркомережу. За даними правоохоронців, він з подільниками виготовляв і продавав амфетамін. Можливо, вбивство було замовним.