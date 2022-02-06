Миколаїв: 13 тонн контрабандного товару замаскували під цемент

10:50 18 травень Київ, Україна

Прикордонники миколаївського порту під кількома десятками кілограмів цементу виявили понад 13 тонн найрізноманітнішого контрабандного товару.

Про це у вівторок, 18 травня, повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.



Відзначається, що тонни товару - взуття, спортивні костюми, купальники, парфуми, автозапчастини і т.д. були прикриті зверху цементом.



Зараз все ще триває вивантаження біг-бегів (м'яких контейнерів) з контрабандним товаром. Станом на 8 ранку вже вивантажено три чверті контейнерів з незаконним товаром.



Тим часом правоохоронці розпочали слідство і встановлюють коло причетних до незаконної оборудки людей.



Після проведення експертиз і перерахунку буде встановлена сума оцінки товарів.