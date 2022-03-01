"Жодної капітуляції немає і не буде": СБУ попереджає про черговий фейк РФ

Служба безпеки України попередила про черговий фейк, який поширюють російські окупанти. А саме: що нібито українське керівництво та уряд здали країну.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
"Цю дезінформацію можуть тиражувати через усі можливі канали. Але знайте – це ФЕЙК! Його мета – дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян та схилити наші війська до здачі. Проте навіть у разі зникнення зв'язку та можливості перевірити, чи достовірні ці дані, будьте певні: капітуляція та здавання інтересів України неможливі!", - йдеться у повідомленні СБУ.
У мережі вже з'явилася інформація, що у Херсоні почали крутити фейкове переозвучене відео Зеленського, який нібито Київ підписав капітуляцію.
Жодної капітуляції немає і не буде! Слава Україні!
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