"Жодної капітуляції немає і не буде": СБУ попереджає про черговий фейк РФ

15:45 01 березень Київ, Україна





Про це повідомила пресслужба СБУ. Служба безпеки України попередила про черговий фейк , який поширюють російські окупанти. А саме: що нібито українське керівництво та уряд здали країну.Про це повідомила пресслужба СБУ.



"Цю дезінформацію можуть тиражувати через усі можливі канали. Але знайте – це ФЕЙК! Його мета – дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян та схилити наші війська до здачі. Проте навіть у разі зникнення зв'язку та можливості перевірити, чи достовірні ці дані, будьте певні: капітуляція та здавання інтересів України неможливі!", - йдеться у повідомленні СБУ.



У мережі вже з'явилася інформація, що у Херсоні почали крутити фейкове переозвучене відео Зеленського, який нібито Київ підписав капітуляцію.



Жодної капітуляції немає і не буде! Слава Україні!