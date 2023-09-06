Нігерія: під час молитви обрушилася мечеть. Є загиблі та поранені

Як зазначає агентство Reuters, у густонаселеній Нігерії часто трапляються руйнування будівель, адже там погано дотримуються законів, а будівельні матеріали часто не відповідають стандартам якості.
Ось і 12 серпня Reuters повідомило про обвалення мечеті в нігерійському місті Зарія. Будівля мечеті обрушилася під час молитви, внаслідок чого загинули щонайменше семеро людей, понад 20 отримали поранення.
Причина обвалення невідома, але поліція та будівельні інспектори проводять розслідування.
Мечеть була побудована у 1830-х роках і, як пишуть місцеві журналісти, давно не ремонтувалася.
Губернатор штату Кадуна Уба Сані пообіцяв допомогти постраждалим від "серцерозривного інциденту".
Нагадаємо, в нігерійському штаті Квара в результаті перекидання човна, який перевозив гостей весілля, загинули 103 людини.
Спалах дифтерії зафіксовано в Нігерії. Про це повідомив генеральний директор Нігерійського центру з контролю та профілактики захворювань Іфедайо Адетіфа.
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