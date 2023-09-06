Нігерія: під час молитви обрушилася мечеть. Є загиблі та поранені

08:18 13 серпня Київ, Україна

Як зазначає агентство Reuters, у густонаселеній Нігерії часто трапляються руйнування будівель, адже там погано дотримуються законів, а будівельні матеріали часто не відповідають стандартам якості.

Ось і 12 серпня Reuters повідомило про обвалення мечеті в нігерійському місті Зарія. Будівля мечеті обрушилася під час молитви, внаслідок чого загинули щонайменше семеро людей, понад 20 отримали поранення.

"Спочатку під завалами знайшли чотири тіла, а після того, як рятувальники обшукали зруйновану мечеть, було виявлено ще три тіла", - йдеться у повідомленні.

Причина обвалення невідома, але поліція та будівельні інспектори проводять розслідування.

Мечеть була побудована у 1830-х роках і, як пишуть місцеві журналісти, давно не ремонтувалася.

Губернатор штату Кадуна Уба Сані пообіцяв допомогти постраждалим від "серцерозривного інциденту".

Нагадаємо, в нігерійському штаті Квара в результаті перекидання човна, який перевозив гостей весілля, загинули 103 людини.

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