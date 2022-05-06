Незаконне перетинання російського кордону. Одна людина вбита

На російсько-українському кордоні сталася перестрілка між російськими прикордонниками і трьома невідомими озброєними чоловіками, які намагалися незаконно перетнути кордон.
Про це повідомили в Центрі громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ.
"На ділянці прикордонного управління ФСБ Росії по Бєлгородській та Воронезькій областях 4 грудня поточного року прикордонним нарядом попереджено спробу порушення кордону з України в Російську Федерацію трьома озброєними невідомими", - йдеться в повідомленні.
При спробі затримання порушники вчинили збройний опір.
"В результаті вогню один з них отримав поранення, несумісні з життям, двоє зникли на території України", - сказали в ФСБ.
"На ділянці прикордонного управління ФСБ Росії по Бєлгородській та Воронезькій областях 4 грудня поточного року прикордонним нарядом попереджено спробу порушення кордону з України в Російську Федерацію трьома озброєними невідомими", - йдеться в повідомленні.
При спробі затримання порушники вчинили збройний опір.
"В результаті вогню один з них отримав поранення, несумісні з життям, двоє зникли на території України", - сказали в ФСБ.
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