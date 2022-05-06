Незаконне перетинання російського кордону. Одна людина вбита

13:28 04 грудня Київ, Україна

На російсько-українському кордоні сталася перестрілка між російськими прикордонниками і трьома невідомими озброєними чоловіками, які намагалися незаконно перетнути кордон.
 
Про це повідомили в Центрі громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ.

"На ділянці прикордонного управління ФСБ Росії по Бєлгородській та Воронезькій областях 4 грудня поточного року прикордонним нарядом попереджено спробу порушення кордону з України в Російську Федерацію трьома озброєними невідомими", - йдеться в повідомленні.

При спробі затримання порушники вчинили збройний опір.

"В результаті вогню один з них отримав поранення, несумісні з життям, двоє зникли на території України", - сказали в ФСБ.