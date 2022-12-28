Незаконно завозила свої товари до України: СБУ заблокувала активи російської енергокомпанії

17:35 28 грудня Київ, Україна

СБУ запобігла діяльності російської енергетичної компанії, яка незаконно завозила свої товари в Україну.

Про це повідомляє пресцентр СБУ на своєму Telegram-каналі у середу, 28 грудня.



У повідомленні сказано, що внаслідок слідчо-оперативної роботи у Чернігівській області ліквідовано механізм незаконного збуту паливно-мастильних матеріалів російського виробництва.

"До угоди причетна українська компанія, що входить до структури підсанкційної кремлівської фінансово-промислової групи "Газпром" . Ця "філія" російського монополіста збувала в Україні гуртові партії російської моторної оливи та інших засобів техобслуговування автомобілів, які нелегально завозяться до нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Ворог використав територію цього підприємства після захоплення частини Чернігівської області для базування особового складу та військової техніки окупаційних угруповань.



СБУ ініціювала накладення арешту на корпоративні права, нерухомість та автопарк підконтрольної рф компанії на суму понад 35 мільйонів гривень.

Збут російської продукції ділки реалізовували під брендами українського виробника, щоб приховати походження товару. Більшість отриманих доходів зловмисники переправляли країні-агресору.



Під час 14 обшуків в офісних та виробничих приміщеннях компанії та за адресами їхнього проживання правоохоронці виявили підготовлені до збуту великі партії російського товару, бухгалтерську документацію, комп'ютери та мобільні телефони із доказами незаконної діяльності.



Слідчі порушили кримінальні провадження за статтями Колабораційна діяльність та Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, чи захоплення державної влади, зміни меж території чи державного кордону України.



Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушень та притягнення винних до відповідальності.