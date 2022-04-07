Незаконна торгівля землею Івано-Франківщини завдала збитків більш ніж на 100 млн гривень. ВІДЕО

Співробітники Держгеокадастру Івано-Франківської області передали в приватизацію підставним "атовцям" майже 120 га заповідної землі, чим завдали збитків державі більш ніж на 100 млн гривень.
Про це в четвер, 8 липня, повідомляє пресслужба ДБР.
Встановлено, що посадові особи Держгеокадастру в змові з керівниками приватних проєктних організацій протягом 2019-2021 років ухвалювали незаконні рішення про виділення та приватизацію земельних ділянок поруч з населеними пунктами Бистриця, Поляниця, Микуличин, Хом'яківка, Стримба, Зелена і вздовж річки Бистриця Надвірнянська в Івано-Франківську.
Операції проводили без погоджень з місцевою владою і суміжними користувачами. Під "приватизацію" потрапили навіть землі лісового та природно-заповідного фонду.
Зловмисники виділяли ділянки на підставних осіб, в основному з переліку учасників АТО, а потім використовували землю на свій розсуд.
За попередніми даними, за такою схемою було приватизовано понад 120 га землі. Встановлена сума завданих збитків - понад 100 млн гривень.
Встановлено, що посадові особи Держгеокадастру в змові з керівниками приватних проєктних організацій протягом 2019-2021 років ухвалювали незаконні рішення про виділення та приватизацію земельних ділянок поруч з населеними пунктами Бистриця, Поляниця, Микуличин, Хом'яківка, Стримба, Зелена і вздовж річки Бистриця Надвірнянська в Івано-Франківську.
Операції проводили без погоджень з місцевою владою і суміжними користувачами. Під "приватизацію" потрапили навіть землі лісового та природно-заповідного фонду.
Зловмисники виділяли ділянки на підставних осіб, в основному з переліку учасників АТО, а потім використовували землю на свій розсуд.
За попередніми даними, за такою схемою було приватизовано понад 120 га землі. Встановлена сума завданих збитків - понад 100 млн гривень.
Заплановано проведення експертиз, готуються повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні злочину групою осіб, зловживанні владою, одержанні неправомірної вигоди посадовою особою (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України).
Під час досудового розслідування перевіряється причетність співробітників правоохоронних органів до прикриття злочинної схеми.
Під час досудового розслідування перевіряється причетність співробітників правоохоронних органів до прикриття злочинної схеми.
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