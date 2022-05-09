Немає зв'язку з 11 людьми, які ховалися в підвалі в Шипіловому

11 людей, що сховалися в підвалі у Шипіловому, припинили виходити на зв'язок.
У ніч проти 8 травня російські війська відкрили вогонь по Шипіловому – під руїнами двоповерхового будинку опинилися 11 людей.
Про це повідомив голова Луганської воєнної адміністрації Сергій Гайдай.
"11 людей, які переховувалися у підвальному приміщенні в Шипіловому, перестали виходити на зв'язок" - Гайдай.
"Неможливо до кінця розібрати завали ні в Білогорівці, ні в Шипіловому. 8 травня 24 рази цілили по населенню Луганщини. У Сєвєродонецьку загинула жінка. У Білогорівці – два закарпатські волонтери. Серед постраждалих у Білогорівці, звичайно, є діти. Як і поранена дитина з Привілегії, вони госпіталізовані до Дніпра" - Гайдай.
Гайдай також повідомив, що пожежні загони проводили рятувальну операцію, наскільки це дозволяла безпекова ситуація.
Крім того, глава ОВА вказав, що увечері 8 травня втретє снаряди влучили у нафтопереробний завод.
А протягом дня росіяни зруйнували потужності Попаснянського водоканалу, що ще функціонували.
Тепер води не буде ні в містах та селах, підконтрольних уряду України, ні в окупованих з 2014 року.
У ніч проти 8 травня російські війська відкрили вогонь по Шипіловому – під руїнами двоповерхового будинку опинилися 11 людей.
Про це повідомив голова Луганської воєнної адміністрації Сергій Гайдай.
"11 людей, які переховувалися у підвальному приміщенні в Шипіловому, перестали виходити на зв'язок" - Гайдай.
"Неможливо до кінця розібрати завали ні в Білогорівці, ні в Шипіловому. 8 травня 24 рази цілили по населенню Луганщини. У Сєвєродонецьку загинула жінка. У Білогорівці – два закарпатські волонтери. Серед постраждалих у Білогорівці, звичайно, є діти. Як і поранена дитина з Привілегії, вони госпіталізовані до Дніпра" - Гайдай.
Гайдай також повідомив, що пожежні загони проводили рятувальну операцію, наскільки це дозволяла безпекова ситуація.
Крім того, глава ОВА вказав, що увечері 8 травня втретє снаряди влучили у нафтопереробний завод.
А протягом дня росіяни зруйнували потужності Попаснянського водоканалу, що ще функціонували.
Тепер води не буде ні в містах та селах, підконтрольних уряду України, ні в окупованих з 2014 року.
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