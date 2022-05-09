Немає зв'язку з 11 людьми, які ховалися в підвалі в Шипіловому

09:08 09 травня Київ, Україна

11 людей, що сховалися в підвалі у Шипіловому, припинили виходити на зв'язок.

У ніч проти 8 травня російські війська відкрили вогонь по Шипіловому – під руїнами двоповерхового будинку опинилися 11 людей.

Про це повідомив голова Луганської воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

"11 людей, які переховувалися у підвальному приміщенні в Шипіловому, перестали виходити на зв'язок" - Гайдай.

"Неможливо до кінця розібрати завали ні в Білогорівці, ні в Шипіловому. 8 травня 24 рази цілили по населенню Луганщини. У Сєвєродонецьку загинула жінка. У Білогорівці – два закарпатські волонтери. Серед постраждалих у Білогорівці, звичайно, є діти. Як і поранена дитина з Привілегії, вони госпіталізовані до Дніпра" - Гайдай.

Гайдай також повідомив, що пожежні загони проводили рятувальну операцію, наскільки це дозволяла безпекова ситуація.

Крім того, глава ОВА вказав, що увечері 8 травня втретє снаряди влучили у нафтопереробний завод.

А протягом дня росіяни зруйнували потужності Попаснянського водоканалу, що ще функціонували.

Тепер води не буде ні в містах та селах, підконтрольних уряду України, ні в окупованих з 2014 року.