Неповнолітній зарізав таксиста і продав його авто

18:52 24 липень Київ, Україна

У Донецькій області сталося вбивство водія таксі. За даними поліції, неповнолітній хлопець убив таксиста за допомогою ножа і продав його автомобіль.



Дружина потерпілого повідомила, що він поїхав на замовлення і не повернувся. Поліція встановила, що напередодні 53-річний водій таксі вирушив в один з селищ сусідній області за пасажиром - жителем Волноваського району, 2003 року народження.

«Під час опитування пасажир зізнався, що в дорозі між ним і водієм стався конфлікт з приводу плати за проїзд. Під час сварки замовник тричі вдарив чоловіка ножем, від чого той помер на місці. Тіло таксиста хлопець заховав в очеретах недалеко від дороги в районі с. Ольгинка, а його автомобіль в той же день продав своїм знайомим. На місці злочину поліцейські виявили тіло загиблого. Його автомобіль вилучили у нових власників », - йдеться в повідомленні.

У поліції зазначили, що підозрюваний був затриманий на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Зараз триває досудове розслідування. За фактом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, відкрито кримінальне провадження. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.