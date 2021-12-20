Неповнолітній зарізав таксиста і продав його авто

У Донецькій області сталося вбивство водія таксі. За даними поліції, неповнолітній хлопець убив таксиста за допомогою ножа і продав його автомобіль.
Дружина потерпілого повідомила, що він поїхав на замовлення і не повернувся. Поліція встановила, що напередодні 53-річний водій таксі вирушив в один з селищ сусідній області за пасажиром - жителем Волноваського району, 2003 року народження.
У поліції зазначили, що підозрюваний був затриманий на підставі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Зараз триває досудове розслідування. За фактом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, відкрито кримінальне провадження. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі