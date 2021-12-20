Неповнолітній задушив дівчинку за відмову в сексі

19:30 10 серпень Київ, Україна

У вбивстві 12-річної дівчинки з міста Яготин, зізнався 15-річний місцевого житель. Вона відмовила йому в інтимній близькості і за це була задушена ременем.

Поліція Київської області проводила заходи щодо розшуку зниклої дівчинки, яка зникла в ніч на 10 серпня. Відповідне повідомлення в поліцію надійшло від батька о 4 годині ранку.

Повідомляється, що поліцейські відразу розгорнули масштабні пошуки, було піднято по тривозі особовий склад місцевого відділення поліції.



Також під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські максимально відновили хід подій того вечора, коли зникла дитина, опитали коло родичів, знайомих, однокласників, друзів, всіх тих, з ким вона спілкувалася напередодні.





Слідчі встановили останні години дівчата і вийшли на 15-річного місцевого жителя, який останнім бачив Софію. Хлопець спочатку вигадував історії, намагався переконати поліцейських, що дівчина вночі поїхала на маршрутці в інше місто, але згодом показав, де залишив бездиханне тіло.

Так, тіло дівчинки з синцями на шиї знайшли біля водойми.