Неповнолітній задушив дівчинку за відмову в сексі

19:30 10 серпень Київ, Україна

У вбивстві 12-річної дівчинки з міста Яготин, зізнався 15-річний місцевого житель. Вона відмовила йому в інтимній близькості і за це була задушена ременем.
 
Поліція Київської області проводила заходи щодо розшуку зниклої дівчинки, яка зникла в ніч на 10 серпня. Відповідне повідомлення в поліцію надійшло від батька о 4 годині ранку.
 
Повідомляється, що поліцейські відразу розгорнули масштабні пошуки, було піднято по тривозі особовий склад місцевого відділення поліції.

Також під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські максимально відновили хід подій того вечора, коли зникла дитина, опитали коло родичів, знайомих, однокласників, друзів, всіх тих, з ким вона спілкувалася напередодні.

Слідчі встановили останні години дівчата і вийшли на 15-річного місцевого жителя, який останнім бачив Софію. Хлопець спочатку вигадував історії, намагався переконати поліцейських, що дівчина вночі поїхала на маршрутці в інше місто, але згодом показав, де залишив бездиханне тіло.
фото: место убийства 12-й девочки
Так, тіло дівчинки з синцями на шиї знайшли біля водойми.
"Конфлікт стався на грунті сексуальних домагань з боку хлопця, і отримавши відмову, задушив дівчинку її ж ременем. Страшна трагедія, але вона страшніше тим, що її можна було повністю запобігти. Не можуть неповнолітні діти гуляти до 3 години ночі. Батьки повинні усвідомлювати і бути відповідальними. Цього тата ювенальні поліцейські притягнуть до адміністративної відповідальності, передбаченої законом, але це не поверне життя маленької дівчинки і не виправить долю цього хлопця, який, швидше за все, не менше 10 років проведе за гратами ", - повідомив начальник ГУ поліції Київської області Андрія Небитов.