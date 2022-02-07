Неповнолітні, які все ще утримуються в сирійській в'язниці, зазнали нападу з боку ІД

11:06 07 лютий Київ, Україна

Організація Об'єднаних Націй заявила, що неповнолітні все ще утримуються у в'язниці на північному сході Сирії, яка зазнала нападу минулого місяця угруповання «Ісламська держава».



Міжнародні правозахисні групи, зокрема, Save the Children та Human Rights Watch, раніше заявляли, що до операції 20 січня у в'язниці Гвайрана перебували 700 хлопчиків.



Серед них діти віком від 12 до 18 років, багато з яких мали дорослих родичів у в'язниці та були переведені з прилеглих таборів для переміщених осіб, у яких проживали тисячі дітей бойовиків-джихадистів.



«ЮНІСЕФ зустрівся з деякими дітьми, які все ще перебувають у центрі тримання під вартою в Гвайрані», — йдеться у заяві агентства «ЮНІСЕФ зустрівся з деякими дітьми, які все ще перебувають у центрі тримання під вартою в Гвайрані», — йдеться у заяві агентства ООН у справах дітей.



Фархад Шамі, представник очолюваних курдами Сирійських демократичних сил, повідомив, що «сотні» неповнолітніх все ще ув'язнені в Гвайрані, відмовившись назвати точну цифру.



"Вони знаходяться в надійному місці", - сказав він.



Спроба втечі ІД із в'язниці Гвайран у місті Хасаке викликала тиждень зіткнень усередині та навколо курдської установи, внаслідок яких загинули сотні людей, перш ніж курдські сили відбили в'язницю.



Це була найбільша операція джихадистів у Сирії після територіальної поразки угруповання у 2019 році.



ЮНІСЕФ заявив, що працює над тим, щоб негайно забезпечити догляд за неповнолітніми, і підтвердив, що «готовий допомогти у створенні нового безпечного місця на північному сході Сирії для догляду за найуразливішими дітьми».



У неділю SDF заявили, що ЮНІСЕФ був першим агентством ООН, яке одержало дозвіл відвідати в'язницю після нападу.



"Делегації була надана інформація про статус підлітків, пов'язаних з Деашем", - додали SDF, використовуючи арабську абревіатуру для ІД.



Курдська влада неодноразово звинувачувала міжнародне співтовариство в тому, що воно не докладає зусиль з реабілітації та репатріації дітей-джихадистів.