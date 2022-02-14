Декілька сотень студентів знову вийшли на акцію протесту з вимогою звільнити Шкарлета

13:53 14 лютий Київ, Україна

Під Офісом Президента відбувся мітинг щодо відставки міністра освіти Сергія Шкарлета під гаслом «Якщо любиш, піди!», повідомляє депутат Київради та учасниця акції Ксенія Семенова.



Щоб висловити протест, зібралося кілька сотень людей.



Студенти та активісти приурочили подію до Дня святого Валентина, тримаючи в руках відповідні таблички: "Твоя відставка змушує серце битися частіше" або "Ти розбив серце могилянця".

На акції також розбили символічне крижане серце із фото Сергія Шкарлета.



Мітинги за відставку нинішнього міністра освіти Сергія Шкарлета розпочалися 4 лютого 2022 року після наказу МОН про перевибори ректора в Києво-Могилянській академії та невизнання Сергія Квіта чинним ректором університету. До мітингу приєдналися не лише студенти Могилянки, а й інші заклади вищої освіти, зокрема КНУ та КПІ.