Нещасний випадок на Запорізькому титано-магнієвому заводі

18:07 10 серпень Київ, Україна

Через порушення правил охорони праці, на титано-магнієвому комбінаті в Запоріжжі, під час ремонтних робіт стався витік хімікатів.

"Встановлено, що під час проведення ремонтних робіт стався витік хімічного елемента, в результаті чого постраждали троє чоловіків 1969 1970 і 1981 року народження. Постраждалих з термічними опіками госпіталізували в місцеву лікарню", - йдеться в повідомленні.

Дану інформацію підтвердив і колишній директор комбінату Володимир Сивак. За його словами, нещасний випадок стався в цеху №2. Один з постраждалих чоловіків підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

"Роботи проводили з порушенням операцій по заміні обладнання та охорони праці. Про це можна судити по травмах, які отримали постраждалі ", - написав він на своїй сторінці в Facebook, додавши, що нове керівництво заводу замовчує інцидент.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками порушення правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою. Проводяться слідчі дії.



