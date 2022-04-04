Нещасний випадок: На Волині від удару струмом загинула дитина

14:04 06 липня Київ, Україна

Вчора близько опівночі в чергове відділення швидкої допомоги села Великий Омеляник Волинської області, надійшов тривожний дзвінок про те, що малолітня дитина отримала сильний удар струмом. Зусилля медиків не закінчилися успіхом - дитина померла.

Про це повідомляють в поліції Волинської області.

"Поліціянти встановили, що 8-річний хлопчик, зайшовши в господарське приміщення, зачепився за електроточильний верстат, в якому була розібрана пускова кнопка. В результаті - він отримав ураження електричним струмом. Незважаючи на проведення реанімаційних заходів, дитину врятувати не вдалося", - сказано в повідомленні.

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з поміткою "нещасний випадок" Кримінального кодексу України.



Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу.