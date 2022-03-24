Негода вивела з ладу електротранспорт Львова

20:43 25 червня Київ, Україна

Жителів і гостей Львова попередили про неполадки в роботі електротранспорту, причиною яких стала сильна буря, яка охопила Львів сьогодні в обідній час.

Про це повідомили в пресслужбі Львівської міської ради з посиланням на Львівелектротранс.

"Зараз весь електротранспорт не ходить. Ми маємо 12 серйозних пошкоджень на мережах. До кінця дня трамваї і тролейбуси курсувати не будуть, ми вимкнули струм, щоб аварійні бригади могли якомога оперативніше ліквідовувати всі наслідки негоди. Є дві повалені опори, - повідомили у Львівелектротранс.

Також в пресслужбі міськради наголошується, що три будівлі через сильні порву вітру залишилися без даху. Постраждали Центр дитячої та юнацької творчості Залізничного району та палац культури імені Гната Хоткевича, а в дитячому садку №95 дерево проломило дах в прибудові.



Нагадаємо, сьогодні у Львові відбулася аномальна потужна буря. Спочатку через хмари і дощ в місті буквально настала ніч посеред дня. Піднявся сильний вітер. Вітер повалив дерева і зніс літні тераси.