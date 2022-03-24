Негода вивела з ладу електротранспорт Львова

Жителів і гостей Львова попередили про неполадки в роботі електротранспорту, причиною яких стала сильна буря, яка охопила Львів сьогодні в обідній час.
Про це повідомили в пресслужбі Львівської міської ради з посиланням на Львівелектротранс.
Також в пресслужбі міськради наголошується, що три будівлі через сильні порву вітру залишилися без даху. Постраждали Центр дитячої та юнацької творчості Залізничного району та палац культури імені Гната Хоткевича, а в дитячому садку №95 дерево проломило дах в прибудові.
Нагадаємо, сьогодні у Львові відбулася аномальна потужна буря. Спочатку через хмари і дощ в місті буквально настала ніч посеред дня. Піднявся сильний вітер. Вітер повалив дерева і зніс літні тераси.
Нагадаємо, сьогодні у Львові відбулася аномальна потужна буря. Спочатку через хмари і дощ в місті буквально настала ніч посеред дня. Піднявся сильний вітер. Вітер повалив дерева і зніс літні тераси.
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