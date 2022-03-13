Негода в Україні: у двох областях пошкоджено понад 140 будинків

10:40 19 жовтня Київ, Україна

Кіровоградська і Миколаївська області найбільше постраждали від негоди, понад 140 будинків пошкоджено, люди залишилися без газу і світла.



Як повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій, в Кропивницькому через негоду було пошкоджено покрівлі більше ніж 100 житлових будинків, повалено близько 70 дерев і підтоплено 4 домогосподарства. Було відключено 7 газорозподільних і 22 трансформаторні підстанції.



Також в Кіровоградській області в с.Іванівка Новоукраїнського району пошкоджено дах спортзалу спортивної школи.



У Миколаївській області в селах Воєводське, Благодатне, Рябоконеве і Семенівка Арбузинського району в результаті поривів вітру частково пошкоджено покрівлі близько 40 житлових будинків, 3 шкіл та дошкільного навчального закладу. Були повалені 60 дерев.



У Київській області через зливи підтоплені 7 дворів (Біла Церква - 2, Хотів - 2, Бровари - 1, Ірпінь - 1 і Софіївська Борщагівка - 1).

Спільними зусиллями рятувальників, комунальних служб, волонтерів та небайдужих городян тривають роботи по усуненню наслідків негоди.