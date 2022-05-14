Негода в Україні: сьогодні оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки

В останню добу українці особливо гостро відчули своє безсилля перед негодою. Обмерзання принесло численні травми, аварії, обриви електроліній.
Як повідомила пресслужба ДСНС на сьогодні, 12 грудня, через негоду в Україні знеструмлено 20 населених пунктів у трьох областях.
Так, в результаті дощу і сильних поривів вітру, залишаються знеструмленими 11 населених пунктів у Чернівецькій, 5 - в Київській та 4 - в Житомирській областях.
Для відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Також в ДСНС повідомляють, що сьогодні синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.
Ожеледь збережеться вдень у західних (крім Закарпаття), центральних, східних і північних областях. Також перший рівень небезпеки через ожеледицю оголошено в Києві та Київській області.
Відзначимо, днем раніше без електрики опинилися 173 населених пункти в трьох областях.
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