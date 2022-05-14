Негода в Україні: сьогодні оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки

12:31 12 грудня Київ, Україна

В останню добу українці особливо гостро відчули своє безсилля перед негодою. Обмерзання принесло численні травми, аварії, обриви електроліній.

Як повідомила пресслужба ДСНС на сьогодні, 12 грудня, через негоду в Україні знеструмлено 20 населених пунктів у трьох областях.

Так, в результаті дощу і сильних поривів вітру, залишаються знеструмленими 11 населених пунктів у Чернівецькій, 5 - в Київській та 4 - в Житомирській областях.

Для відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Також в ДСНС повідомляють, що сьогодні синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки.

Ожеледь збережеться вдень у західних (крім Закарпаття), центральних, східних і північних областях. Також перший рівень небезпеки через ожеледицю оголошено в Києві та Київській області.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг", - додали в ДСНС.

Відзначимо, днем раніше без електрики опинилися 173 населених пункти в трьох областях.