Негода призвела до знеструмлення 120 населених пунктів в Україні

15:32 26 червня Київ, Україна

Згідно з інформацією, наданою Міністерством енергетики у понеділок, 26 червня, близько 120 населених пунктів в Україні виявилися знеструмленими внаслідок грозового шторму.



За даними повідомлення, найбільша кількість знеструмлених споживачів зареєстрована в областях Кіровоградській, Сумській, Миколаївській, Одеській та Полтавській.



На цей момент без електрики залишилося 59 населених пунктів у Сумській області, 7 у Кіровоградській, 18 у Полтавській, 12 у Чернігівській, а на Одещині - 24 населені пункти.



Крім того, через технічні збої тимчасово відключалися також споживачі у Києві та Київській області.



Внаслідок останнього ракетно-дронового удару з боку росії по території України не було зафіксовано влучань в об'єкти енергетичної інфраструктури.



Однак через терористичні дії з боку противника в районах, прилеглих до лінії фронту та кордону з росією, було знеструмлено частину споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській та Чернігівській областях.



Понад 9 тисяч споживачів на Харківщині тимчасово залишилися без світла через обстріл, а в Херсоні – 13,5 тисячі споживачів.



Ремонтні бригади активно працюють у тих районах, де ситуація дозволяє забезпечити безпеку.



Важливо, що виробництво електроенергії на електростанціях повністю задовольняє потреби споживачів, і дефіциту електроенергії немає.



Комерційний імпорт електроенергії за останню добу становив 4634 МВт-год, тоді як експорт не здійснювався.