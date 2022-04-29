Негода залишила без світла 120 населених пунктів в п'яти областях, - ДСНС

08:58 29 липня Київ, Україна

Обриви ЛЕП зафіксовані в 5 областях України, близько 120 населених пунктів залишилися без подачі електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7:00 29 липня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 120 населених пунктів в 5 областях (Львівська - 44, Чернівецька - 25 Житомирська - 20, Івано-Франківська - 20 і Тернопільська - 11)", - сказано в повідомленні.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.