Негода зупинила електротранспорт Харкова

21:18 14 грудня Київ, Україна

Дощ і мінусова температура повітря ставлять під загрозу рух всього електротранспорту в Харкові. Так, станом на вечір 14 грудня призупинено рух по 8 тролейбусних маршрутах.



Про це повідомив у Фейсбуці директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю міськради Харкова Юрій Сидоренко.

"У зв'язку з обмерзанням контактних проводів призупинено рух тролейбусів на маршрутах №№ 2а, 2б, 12, 17, 18 (Павлово поле, Олексіївка, сел.Жуковского), 6 (Основа), 11, 27 (Баварія, вул.Холодногірська)" , - написав він.

За його словами, можливо також, що незабаром буде призупинено рух і частини трамвайних маршрутів.