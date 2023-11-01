Нелегальне вивезення чоловіків: СБУ вручила підозру колишньому заступнику голови судової охорони

18:34 31 жовтня Київ, Україна





Інформацію про це розкрила Служба безпеки України (СБУ) у повідомленні, опублікованому 31 жовтня.



Ексчиновник звинувачується у створенні фейкового благодійного фонду та понад 30 псевдоволонтерських організацій, які використовувалися для реалізації незаконної схеми. Під виглядом цих організацій він підтримував ухилянтів, допомагаючи їм виїхати за кордон, забезпечуючи їм статус міжнародних гуманітарних вантажоперевізників. Це дозволяло чоловікам уникнути мобілізації та законно покинути країну. Служба безпеки України (СБУ) оголосила про підозру колишнього заступника голови Служби судової охорони країни. Він організував масштабну схему нелегального вивезення чоловіків із України.Інформацію про це розкрила Служба безпеки України (СБУ) у повідомленні, опублікованому 31 жовтня.Ексчиновник звинувачується у створенні фейкового благодійного фонду та понад 30 псевдоволонтерських організацій, які використовувалися для реалізації незаконної схеми. Під виглядом цих організацій він підтримував ухилянтів, допомагаючи їм виїхати за кордон, забезпечуючи їм статус міжнародних гуманітарних вантажоперевізників. Це дозволяло чоловікам уникнути мобілізації та законно покинути країну.

Дія схеми розповсюджувалася на декілька областей України, зокрема Київську, Львівську, Хмельницьку, Волинську, Харківську, Вінницьку, Дніпропетровську та Одеську області. Вартість послуг варіювалася від 2 до 5 тисяч доларів, залежно від терміновості поїздки.



Щоб уникнути судової відповідальності, підозрюваний залишив Україну в березні поточного року і втік в одну із європейських країн, представляючись волонтером. Чоловік був звільнений зі Служби судової охорони у 2021 році через корупційні порушення. Проте з початком російської війни він вирішив використати свої зв'язки для "заробітку" на громадянах, які бажають залишити Україну.



З метою створення фейкових благодійних організацій та оформлення підроблених документів для ухилянтів, колишній чиновник скористався своїми зв'язками серед знайомих у державних установах. Йому пред'явлено звинувачення у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та незаконному переправленню осіб через державний кордон.