"Неякісне обслуговування": незадоволений клієнт підпалив кафе в Києві

08:22 04 серпня Київ, Україна

Відвідувач столичного кафе , в помсту за "неякісне обслуговування" вирішив його підпалити. Зловмисник розбив вікно, розлив горючу суміш в приміщенні закладу і підпалив її.

Про це повідомляє поліція Києва.

До чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про пожежу в кафе на вулиці Шолом Алейхема. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульних поліціянтів, слідчо-оперативна група, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій і лікарі.

Як розповів слідчий Деснянського управління поліції Олександр Кокідько, рятувальники ліквідували пожежу, а поліціянти неподалік від місця події виявили особу, яка вчинила правопорушення.

"Нам зловмисник пояснив, що йому не сподобалося обслуговування в кафе, тому він вирішив помститися: розбив вікно, вилив всередину запальну суміш і підпалив її", - сказано в повідомленні.

В результаті інциденту ніхто з відвідувачів або персоналу закладу не постраждав. Проте вогонь пошкодив інтер'єр залу.

"Палій виявився раніше не судимий 35-річний киянин, якого затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - додали в поліції.

Тепер зловмиснику загрожує позбавлення волі строком до десяти років.