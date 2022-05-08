"Неякісне обслуговування": незадоволений клієнт підпалив кафе в Києві

Відвідувач столичного кафе, в помсту за "неякісне обслуговування" вирішив його підпалити. Зловмисник розбив вікно, розлив горючу суміш в приміщенні закладу і підпалив її.
Про це повідомляє поліція Києва.
До чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення про пожежу в кафе на вулиці Шолом Алейхема. За вказаною адресою негайно виїхали екіпажі патрульних поліціянтів, слідчо-оперативна група, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій і лікарі.
Як розповів слідчий Деснянського управління поліції Олександр Кокідько, рятувальники ліквідували пожежу, а поліціянти неподалік від місця події виявили особу, яка вчинила правопорушення.
В результаті інциденту ніхто з відвідувачів або персоналу закладу не постраждав. Проте вогонь пошкодив інтер'єр залу.
Тепер зловмиснику загрожує позбавлення волі строком до десяти років.
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