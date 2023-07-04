Невідомі підірвали банкомат у Харкові

13:47 05 червня Київ, Україна

О 3 годині ночі 5 червня, зловмисники підірвали один з банкоматів , який знаходився в будівлі Харківського супермаркету. Обставини події і сума, яка була вкрадена встановлюються.

Відзначається, що інформація про вибух по проспекту Слави надійшла в поліцію о 3:10. За адресою виїхали керівництво та слідчо-оперативна група відділу поліції, фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області.

"Встановлено, що вибух стався в банкоматі, розташованому в приміщенні супермаркету. В результаті події ніхто з громадян не постраждав. Сума завданих збитків встановлюється ", - йдеться в повідомленні.

Зараз слідчим вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Всі обставини і причетні до події особи встановлюються.