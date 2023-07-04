Невідомі підірвали банкомат у Харкові

О 3 годині ночі 5 червня, зловмисники підірвали один з банкоматів, який знаходився в будівлі Харківського супермаркету. Обставини події і сума, яка була вкрадена встановлюються.
Відзначається, що інформація про вибух по проспекту Слави надійшла в поліцію о 3:10. За адресою виїхали керівництво та слідчо-оперативна група відділу поліції, фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області.
Зараз слідчим вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Всі обставини і причетні до події особи встановлюються.
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