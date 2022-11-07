Невідомі вдруге за два тижні розмалювали символами Z українську інсталяцію у Відні

У ніч проти 3 листопада невідомі розмалювали символами Z інформаційний стенд України на Площі прав людини у столиці Австрії.
Про це у своїй заяві повідомило українське товариство Відня.
Про це у своїй заяві повідомило українське товариство Відня.
Акт вандалізму відбувся на цьому місці вдруге за два тижні.
Як зазначається у заяві, подібні "графіті" у Відні з'являються час від часу. Наприклад, літерами Z розписали стіну у кольорах українського прапора за пам'ятником героям Червоної армії.
Як зазначається у заяві, подібні "графіті" у Відні з'являються час від часу. Наприклад, літерами Z розписали стіну у кольорах українського прапора за пам'ятником героям Червоної армії.
Активісти також закликали австрійські законодавчі органи запровадити кримінальну відповідальність за використання та публічну демонстрацію символів Z та V як знаків насильства та ненависті за прикладом нещодавнього рішення окружного суду Гамбурга або ініціатив інших федеральних земель Німеччини.
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