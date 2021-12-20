Невідомі спалили авто глави миколаївського Нацкорпуса

Керівник Миколаївського обласного центру політичної партії "Національний корпус" Денис Янтар, залишився без авто. Невідомі зловмисники вночі підпалили його автомобіль Volvo, який стояв під будинком, на вулиці Мала Морська.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook у четвер, 16 липня.
Він припустив, що автомобіль могли підпалити "політичні опоненти або криміналітет".
Він припустив, що автомобіль могли підпалити "політичні опоненти або криміналітет".
Разом з цим Янтар має намір сам проводити розслідування і знайти паліїв.
Глава місцевого "Нацкорпуса" додав, що по лінії поліції слабо вірить в успіх, і планує "пошукати трошки по-іншому".
Глава місцевого "Нацкорпуса" додав, що по лінії поліції слабо вірить в успіх, і планує "пошукати трошки по-іншому".
У поліції зазначили, що потерпілий відмовився від дачі показань і зараз ведеться розслідування.
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