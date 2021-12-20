Невідомі спалили авто глави миколаївського Нацкорпуса

15:30 16 липень Київ, Україна

Керівник Миколаївського обласного центру політичної партії "Національний корпус" Денис Янтар, залишився без авто. Невідомі зловмисники вночі підпалили його автомобіль Volvo, який стояв під будинком, на вулиці Мала Морська.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook у четвер, 16 липня.



Він припустив, що автомобіль могли підпалити "політичні опоненти або криміналітет".

"Сьогодні дегенерати о 3:30 підпалили мою машину, яка стояла біля будинку. В принципі, машина це просто купа металу і засіб пересування, такі збитки - буденність людини з активною життєвою позицією і я адекватно ставлюся до таких речей. А ось моменти переживання моїх рідних, в зв'язку з цими обставинами, це буде дорого коштувати цим виродкам ", - прокоментував потерпілий.





Глава місцевого Разом з цим Янтар має намір сам проводити розслідування і знайти паліїв.Глава місцевого "Нацкорпуса" додав, що по лінії поліції слабо вірить в успіх, і планує "пошукати трошки по-іншому".

"Такі епізоди мотивують ставати трохи більш активним і сильним, що не більше. А відчаю або тим більше страху точно не буде, я всіх запевняю ", - прокоментував Янтар.

У поліції зазначили, що потерпілий відмовився від дачі показань і зараз ведеться розслідування.