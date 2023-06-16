Невідомі підпалили Су-24 у Новосибірську

11:55 10 травня Київ, Україна

У Новосибірську невідомі підпалили бомбардувальник Су-24 на території авіаційного заводу. Згідно з росЗМІ, на відео, розміщеному в соцмережах, можна побачити літак, що горить.



Представники поліції виявили на території Новосибірського авіаційного заводу Су-24 1990 року випуску, на якому було видно сліди підпалу.



ЗМІ повідомили, що літак не був повністю знищений, однак шасі мали сліди горіння легкозаймистої рідини.



Наразі силовики шукають підозрюваних у підпалі. Невідомі проникли на територію заводу, перерізавши сітку рабицю, та потрапили на камеру спостереження.