Невідомі перекрили подачу газу: спочатку в Івано-Франківську, тепер в Чернівцях

05:37 30 жовтня Київ, Україна

Увечері 29 жовтня невідомі люди залишили без газоподачі більше 1000 осіб в Чернівцях. Вони навмисне перекрили засувки на газопроводі . Для відновлення подачі палива фахівцям необхідно буде потрапити в кожну квартиру.



Про це йдеться на Facebook-сторінці АТ "Чернівцігаз".

"Невідомими особами була перекрита засувка на газопроводі по вул. Хотинській в м.Чернівці, - розповіли газовики. - Без газу залишилися багатоквартирні будинки по вул. Хотинській, 45, 45 А, Б, В, Г, Д, 49, 49, А Б, В, М і частково вул. Лугова".

Всього без блакитного палива залишилися 984 квартири, більшість з яких обладнані газовими плитами.

"Подібні самовільні втручання в роботу газорозподільної системи розцінюються як хуліганські дії і тягнуть за собою адміністративну відповідальність, а також відшкодування завданих збитків", - зазначили в повідомленні.

Для відновлення подачі газу фахівці повинні потрапити в кожну квартиру, щоб перевірити відсутність витоків газу.



Подібний інцидент стався ввечері 29 жовтня і в Івано-Франківську, де невідомі перекрили засувки на розподільному газопроводі. Зниження тиску в системі газопроводів призвело до припинення роботи п'яти котелень. В результаті без теплопостачання залишилися 558 багатоквартирних житлових будинків та 3 лікувальні установи.