Невідомі перекрили подачу газу: спочатку в Івано-Франківську, тепер в Чернівцях

Увечері 29 жовтня невідомі люди залишили без газоподачі більше 1000 осіб в Чернівцях. Вони навмисне перекрили засувки на газопроводі. Для відновлення подачі палива фахівцям необхідно буде потрапити в кожну квартиру.
Про це йдеться на Facebook-сторінці АТ "Чернівцігаз".
Всього без блакитного палива залишилися 984 квартири, більшість з яких обладнані газовими плитами.
Для відновлення подачі газу фахівці повинні потрапити в кожну квартиру, щоб перевірити відсутність витоків газу.
Подібний інцидент стався ввечері 29 жовтня і в Івано-Франківську, де невідомі перекрили засувки на розподільному газопроводі. Зниження тиску в системі газопроводів призвело до припинення роботи п'яти котелень. В результаті без теплопостачання залишилися 558 багатоквартирних житлових будинків та 3 лікувальні установи.
Подібний інцидент стався ввечері 29 жовтня і в Івано-Франківську, де невідомі перекрили засувки на розподільному газопроводі. Зниження тиску в системі газопроводів призвело до припинення роботи п'яти котелень. В результаті без теплопостачання залишилися 558 багатоквартирних житлових будинків та 3 лікувальні установи.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі