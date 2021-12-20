Невідомі побили сторожа та пограбували пункт брухту: поліція Сумської області затримала зловмисників (ВІДЕО)

На Сумщині поліція розшукала двох нападників, які пограбували пункт брухту та побили сторожа. Сума збитків склала 700 тис. гривень, повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області.

У місті Суми, 11 листопада, поліція отримала повідомлення від місцевого жителя 33 років, в якому йшлося про те, що в його пункті прийому брухту він знайшов побитим свого сторожа, а також виявив злом сейфу і зникнення золотих предметів. Сума, яка зникла із сейфу, склала 15 000 доларів США, 160 000 гривень та золоті вироби.

Слідчий відділ працював на місці події. Усі моменти пограбування було запротокольовано. Вийти на гарячий слід правоохоронці не змогли. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 4 ст.187 (Розбій) КК України.

Було спрямовано спільні зусилля поліції особливого призначення та управління карного розшуку на пошуки зловмисників. Ними виявилися 43-х та 40-річні жителі обласного центру. Затримані раніше притягувалися до відповідальності та вже відбували покарання за скоєння крадіжок та пограбувань.

Правоохоронці провели обшуки у місцях проживання зловмисників та у їхніх транспортних засобах, внаслідок яких було вилучено 7 000 доларів США, 6 000 гривень, золоті вироби, документи, банківські картки та інші речові докази.

Обом чоловікам поліція повідомила про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України "Розбій". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна. Наразі зловмисникам уже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.