Тижневе зведення ДСНС: в пожежі загинули 28 людей, на воді - 12

09:01 26 квітень Київ, Україна

Минулого тижня зафіксована 1 тис. 854 надзвичайних події. Співробітникам ДСНС вдалося врятувати 29 осіб.



Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



Ліквідовано 1 тис. 277 пожеж, врятовано на пожежах 29 осіб і не допущено знищення вогнем 399 будинків і 27 од. техніки. Під час пожеж загинуло 28 людей, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн 6 тис. грн.



Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 388 виїздів, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 460 вибухонебезпечних предметів.



Протягом тижня на водних об'єктах загинули 12 осіб.