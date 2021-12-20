Названі найчастіші порушення при проходженні митниці за 2021 рік

11:35 15 грудень Київ, Україна

З початку 2021 року у міжнародних аеропортах Бориспіль та Жуляни співробітники Київської митниці виявили 386 фактів порушень порядку проходження зеленого коридору.

Про це повідомляє пресслужба Київської митниці.



Авіапасажири, обираючи спрощений канал, намагалися провезти через митний кордон України заборонені/обмежені предмети або товари, за переміщення яких потрібно сплатити митні платежі.



Найбільш поширені порушення митного законодавства:

наднормова валюта,

брендовий одяг, взуття та аксесуари,

ювелірні вироби, діаманти, бурштин,

мобільні телефони,

культурні цінності (ікони, монети, нагороди),

наркотичні та психотропні засоби, прекурсори, які везлися як у чистому вигляді, так і у складі різноманітних ліків.

Порушниками митного законодавства були як громадяни України, так і іноземці.



Щодо кожного громадянина-порушника складено адмінпротокол за ст. 471 Митного кодексу України (порушення порядку проходження «зеленого коридору»).