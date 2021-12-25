Названо причини масових аварій електромереж у Київській області

Однією з причин аварій на мережах у Київській області є значне підвищення навантаження на мережі через одночасне включення обігрівачів.
Про це повідомили у компанії ДТЕК Київські регіональні електромережі.
Обсяг споживання електроенергії на Київщині у грудні 2021 року зріс на 45 млн кВт/год порівняно з груднем 2020 року. Це призводить до аварій на електромережах та відключення споживачів.
Обсяг споживання електроенергії на Київщині у грудні 2021 року зріс на 45 млн кВт/год порівняно з груднем 2020 року. Це призводить до аварій на електромережах та відключення споживачів.
У компанії кажуть, що причиною цього є значне зростання споживання електроенергії через підвищення ціни на газ. Клієнти Київщини все частіше користуються електроенергією для обігріву будинків, що зумовлює збільшення навантаження на мережі.
Мережі не витримують такого зростання навантаження через те, що зношені на 70% у Київській області. У компанії кажуть, що модернізувати достатньо їх не могли через діючу до 2020 року систему тарифоутворення. Вона не дозволяла інвестувати в оновлення мереж відповідно до розвитку області.
У 2021 році інвестиційну програму було збільшено на 112% завдяки переходу на нову модель тарифоутворення – RAB-тариф. Компанія створила системний план модернізації мереж до 2030 року.
У 2021 році інвестиційну програму було збільшено на 112% завдяки переходу на нову модель тарифоутворення – RAB-тариф. Компанія створила системний план модернізації мереж до 2030 року.
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