Названо причини масових аварій електромереж у Київській області

15:30 25 грудень Київ, Україна

Однією з причин аварій на мережах у Київській області є значне підвищення навантаження на мережі через одночасне включення обігрівачів.

Про це повідомили у компанії ДТЕК Київські регіональні електромережі.



Обсяг споживання електроенергії на Київщині у грудні 2021 року зріс на 45 млн кВт/год порівняно з груднем 2020 року. Це призводить до аварій на електромережах та відключення споживачів.

«Загалом у області ситуація з аварійністю на мережах, що може бути викликане зростанням навантаження на них, знижується. Зокрема, 2021 року кількість аварій знизилася на 9% порівняно з 2020 роком. Разом з тим, спостерігаємо, що у густонаселених районах та містах області аварійність на мережах залишається високою, а в окремі періоди навіть зростає. Зокрема, у Бучанському районі», – зазначають у офіційному повідомленні ДПЕК Київські регіональні електромережі.

У компанії кажуть, що причиною цього є значне зростання споживання електроенергії через підвищення ціни на газ. Клієнти Київщини все частіше користуються електроенергією для обігріву будинків, що зумовлює збільшення навантаження на мережі.

«Електромережі розраховані та спроектовані на коефіцієнт одночасності включення потужності в середньому 0,3. Коли одночасно включаються енергоємні прилади, такі як електрокаміни, він значно зростає до показника 1, що може призвести до аварій на обладнанні та мережах», – пояснюють у компанії.

Мережі не витримують такого зростання навантаження через те, що зношені на 70% у Київській області. У компанії кажуть, що модернізувати достатньо їх не могли через діючу до 2020 року систему тарифоутворення. Вона не дозволяла інвестувати в оновлення мереж відповідно до розвитку області.



У 2021 році інвестиційну програму було збільшено на 112% завдяки переходу на нову модель тарифоутворення – RAB-тариф. Компанія створила системний план модернізації мереж до 2030 року.