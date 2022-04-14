Названо наслідки руйнування Ірпінської дамби

14:09 14 квітня Київ, Україна

Зруйнована російськими військовими Ірпінська дамба може загрожувати екологічною катастрофою по всій Київщині. Про це повідомили екологи Української природоохоронної групи.



Вони нагадали, що 26 лютого в районі села Козаровичі російські війська зруйнували греблю, що відокремлювала річку Ірпінь від Київського водосховища.



За півтора місяця вода з водосховища затопила заплаву Ірпеня до Горенки, а це понад 20 кілометрів нагору за течією. Вода зупинилася за 1 км від адміністративного кордону Києва і потенційно може піднятися вище.



«Серед потенційних негативних наслідків розливу – інфікування через затоплені звалища та вигрібні ями, забруднення води мастилом та пальним, поширення чужорідних видів риб в Ірпені та Київському водосховищі», – попередили екологи.