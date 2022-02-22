Названо підозрюваних у привласненні бюджетних коштів, виділених на ремонт дороги на Одещині

10:34 22 лютий Київ, Україна

Наразі триває розслідування поліцією та прокуратурою справи про присвоєння бюджетних коштів, сплачених за ремонт дороги, компанією «Автомагістраль-Південь».



На ймовірне розкрадання коштів звернули увагу ще у 2020 році, коли голова правління «Союз юристів Одеської області» звернувся до місцевої (Білгород-Дністровської) прокуратури із заявою про внесення неправдивих відомостей до проєктно-кошторисних документів фірмою «Автомагістраль-Південь» з подальшим присвоєнням та розтратою бюджетних коштів.



Дорога, яка підлягала ремонту, починається з Приморського, потім проходить через Жовтий Яр і Татарбунари і закінчується біля під'їзду до селища міського типу Сергіївка.



За даними правоохоронних органів, відомо, що Служба автомобільних доріг в Одеській області в липні 2019 року замовила ремонт зазначеної ділянки дороги в компанії «Автомагістраль-Південь». Сума замовлення склала 352,5 мільйона гривень, проте пізніше за двосторонньою угодою її розмір було знижено до 310,75 мільйона гривень.



Потім було встановлено, що компанія при проведенні будівельних робіт дороги звузила товщину, необхідну згідно з технічними завданнями. Відтак, «Автомагістраль-Південь» таким чином порушила договір про надання послуг з поточного середнього ремонту дороги, наявні корупційні домовленості між контрагентами договору, оскільки Служба автомобільних доріг Одеської області вже перерахувала кошти, сплативши послуги з ремонту.



Зазначається, що зараз для перевірки інформації, що надійшла у заяві від «Союзу юристів Одеської області», призначено судову будівельно-технічну експертизу.