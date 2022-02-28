Названа причина загибелі військових на Житомирщині

Отруїлися чадним газом. Таке припущення зробила Держслужба з надзвичайних ситуацій щодо військовослужбовців, тіла яких були виявлені напередодні в селі Новоівницьке Житомирської області.
Рятувальники припускають, що газовий прилад був несправний. Ознак пожежі на місці події не виявлено.
У Командуванні сил логістики ЗСУ розповіли, що пошуки військових почалися після того, як вони не прибули на ранкове шикування.
У поліції встановили, що померлі - військовослужбовці за контрактом, 23-річні уродженці Сумської та Дніпропетровської областей і 21-річний уродженець Чернівців.
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