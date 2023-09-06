На Житомирщині затримано ще одну агентку ГРУ

Служба безпеки України затримала на Житомирщині агентку росії, яка збирала розвіддані про місця дислокації військових баз щодо ремонту важкого озброєння ЗСУ, зокрема іноземного виробництва.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними слідства, фігуранткою є переселенка з Донецької області, яка переїхала на Житомирщину навесні цього року. Після переїзду вона за своєю ініціативою вийшла на російські спецслужби та запропонувала їм свою допомогу у війні проти України.
Для цього стала активною учасницею різних груп у забороненій соцмережі «Одноклассники», де вона викладала антиукраїнські пости. Під час спілкування один із контактерів запропонував жінці негласну співпрацю на користь країни-агресора.
Як встановило розслідування, "незнайомцем" виявився представник російської військової розвідки. У разі успішного виконання ворожих завдань він обіцяв своїй поплічниці безперешкодно оформити їй російський паспорт та допомогти з переїздом до росії.
На початку розвідувально-підривної діяльності зловмисниця передавала всю зібрану інформацію ворожій спецслужбі через закриті чати у месенджері. Проте згодом російський куратор перевів свою агентку на спілкування із використанням зашифрованого каналу електронної пошти.
Співробітники СБУ затримали зрадницю за кілька днів до спроби виїзду до росії через треті країни. Під час обшуків за місцем проживання затриманої знайшли мобільні телефони, які вона використовувала для комунікації з агресором.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Нині вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними слідства, фігуранткою є переселенка з Донецької області, яка переїхала на Житомирщину навесні цього року. Після переїзду вона за своєю ініціативою вийшла на російські спецслужби та запропонувала їм свою допомогу у війні проти України.
Для цього стала активною учасницею різних груп у забороненій соцмережі «Одноклассники», де вона викладала антиукраїнські пости. Під час спілкування один із контактерів запропонував жінці негласну співпрацю на користь країни-агресора.
Як встановило розслідування, "незнайомцем" виявився представник російської військової розвідки. У разі успішного виконання ворожих завдань він обіцяв своїй поплічниці безперешкодно оформити їй російський паспорт та допомогти з переїздом до росії.
На початку розвідувально-підривної діяльності зловмисниця передавала всю зібрану інформацію ворожій спецслужбі через закриті чати у месенджері. Проте згодом російський куратор перевів свою агентку на спілкування із використанням зашифрованого каналу електронної пошти.
Співробітники СБУ затримали зрадницю за кілька днів до спроби виїзду до росії через треті країни. Під час обшуків за місцем проживання затриманої знайшли мобільні телефони, які вона використовувала для комунікації з агресором.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Нині вона перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення.
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