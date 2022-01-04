Повінь в Ірані забрала життя щонайменше 8 людей

15:42 04 січень Київ, Україна

Щонайменше вісім людей загинули внаслідок раптової повені на півдні Ірану через зливи, які, як очікується, продовжаться до кінця цього тижня, повідомили державні ЗМІ у вівторок.



«Після повеней і дощів, що сталися останні кілька днів у південних регіонах країни, ми стали свідками збільшення кількості жертв і смертей», - заявив представник національної служби порятунку Моджтаба Халеді, цитований державним інформаційним агентством IRNA.



«Наразі вісім людей загинули, двоє досі вважаються зниклими безвісти», - сказав Халеді, додавши, що ще 14 отримали поранення.



Сильний дощ завдав шкоди сільському господарству, інфраструктурі, міському та сільському житлу.



«Будинки були затоплені, а інфраструктура, така як дороги та системи зв'язку, були пошкоджені», - сказав він, додавши, що понад 500 команд надавали допомогу в деяких частинах півдня та сходу країни.



Червоний Півмісяць Ірану надав термінове житло для більш ніж 3000 осіб, і понад 20 000 отримали надзвичайну допомогу.



Здебільшого посушливий, Іран за останнє десятиліття переніс неодноразові посухи, а також регулярні повені.



У 2019 році сильна повінь на півдні країни забрала життя як мінімум 76 людей, а збитки оцінюються більш ніж у 2 мільярди доларів.



Вчені кажуть, що зміна клімату посилює посухи, а їхня інтенсивність і частота, своєю чергою, загрожують продовольчій безпеці.