Наводили ракетні удари по Харкову: СБУ викрила агентурну мережу ФСБ

11:12 30 червня Київ, Україна

Служба безпеки України успішно нейтралізувала мережу агентів ФСБ у Харкові внаслідок злагодженої багатоетапної операції. До складу ворожої групи входили троє місцевих жителів, які збирали розвіддані про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону.

Насамперед зловмисники намагалися виявити напрями перекидання підрозділів ЗСУ, які задіяні у контрнаступі українських військ на східному фронті. Їх цікавили також маршрути руху та пункти тимчасового зберігання іноземного озброєння та боєприпасів Сил оборони.





Отримані відомості російські агенти переправляли до ФСБ через месенджер Телеграм.

Розвідінформація була потрібна окупантам для підготовки та проведення масованих ракетних ударів по Харкову з використанням російських реактивних систем залпового вогню «Смерч» та «Ураган».

Співробітники СБУ затримали зловмисників під час виконання ворожих завдань.

За даними слідства, вони були залучені до негласної співпраці кадровим співробітником ФСБ на початку повномасштабного вторгнення росії. Серед завербованих був колишній викладач місцевого військово-навчального закладу.

Під час обшуків у зловмисників виявлено мобільні телефони та комп'ютерну техніку з доказами листування з агресором.



В цей час кожному з них обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмисникам загрожує довічне ув'язнення.