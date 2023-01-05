Наводив ворожі ракети: на Львівщині затримали чоловіка

12:20 05 січня Київ, Україна





Про це повідомила Служба безпеки України.



За завданням окупантів чоловік збирав інформацію про розміщення стратегічних об'єктів у південно-східних регіонах України. Водночас він пропонував росіянам свою допомогу у розробці новітньої радіолокаційної установки на основі відомостей щодо української РЛЗ.



Також, прикриваючись відрядженням, підозрюваний їздив до Києва та Запоріжжя для виявлення об'єктів енергетики та залізничної інфраструктури, по яких ворог здійснював ракетні удари. На місці він мав оглянути їхній технічний стан, рівень можливих ушкоджень та підготувати відповідний звіт для ФСБ. На Львівщині контррозвідка викрила ще одного агента ФСБ . Ним виявився інженер одного із держпідприємств, розташованих на сході України. На початку повномасштабного вторгнення його завербувала російська спецслужба для проведення розвідувально-вибухової діяльності проти України.Про це повідомила Служба безпеки України.За завданням окупантів чоловік збирав інформацію про розміщення стратегічних об'єктів у південно-східних регіонах України. Водночас він пропонував росіянам свою допомогу у розробці новітньої радіолокаційної установки на основі відомостей щодо української РЛЗ.Також, прикриваючись відрядженням, підозрюваний їздив до Києва та Запоріжжя для виявлення об'єктів енергетики та залізничної інфраструктури, по яких ворог здійснював ракетні удари. На місці він мав оглянути їхній технічний стан, рівень можливих ушкоджень та підготувати відповідний звіт для ФСБ.

Наступна його поїздка була на Львівщину, де він намагався встановити розташування об'єктів критичної інфраструктури. Отриману інформацію чоловік повинен був переправити росіянам у вигляді електронних координат та фотоматеріалів із прив'язкою до місцевості.

Розвідувальна інформація була потрібна військовим росії для підготовки та проведення серії прицільних ракетних ударів по території регіону.

Проте контррозвідники СБУ затримали чоловіка на спробі передачі росії закритих відомостей.



Під час обшуку у нього виявили мобільний телефон з листуванням з окупантами та символіку комуністичного тоталітарного режиму.



На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту без права внесення застави.